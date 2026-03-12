Sundling trionfa a Drammen | 5 vittorie e duello finale

Il 12 marzo 2026 a Drammen, in Norvegia, si è disputata la gara di sprint a tecnica classica femminile. Sundling ha conquistato cinque vittorie durante l’evento e si è qualificata per il duello finale. La competizione ha attirato numerosi spettatori e ha visto la partecipazione di diverse atlete di rilievo internazionale. La finale ha determinato la vincitrice della prova.

A Drammen, in Norvegia, il 12 marzo 2026 si è deciso l’esito della sprint a tecnica classica femminile. Jonna Sundling ha trionfato con un tempo di 2’59?64, superando la norvegese Kristine Stavaas Skistad che ha terminato a soli 77 centesimi di distanza. La vittoria segna la quinta tappa vinta dalla svedese nella stagione 2025-2026 e la quarta specificamente nelle gare di velocità. L’ottavo posto assoluto per l’Italia è andato ad Iris de Martin Pinter, mentre Federica Cassol si è fermata ai quarti di finale e Nicole Monsorno è stata squalificata per un’azione di ostacolo contro Moa Ilar. La classifica generale della specialità rimane incerta con distanze minime tra le atlete in lotta per la Sfera di Cristallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sundling trionfa a Drammen: 5 vittorie e duello finale Articoli correlati Sci di fondo: a Sundling il duello spaziale con Skistad nella sprint tc di Drammen. Iris de Martin Pinter nelle 10La lotta per la Coppa del Mondo sprint, nello sci di fondo femminile, continua serratissima. Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vince Sundling Aggiornamenti e notizie su Sundling trionfa LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed EvensenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona serata! 18.13: Fra mille colpi di scena, vincono ... oasport.it Sci di fondo: a Sundling il duello spaziale con Skistad nella sprint tc di Drammen. Iris de Martin Pinter nelle 10La lotta per la Coppa del Mondo sprint, nello sci di fondo femminile, continua serratissima. E a segnare il passo, a Drammen, nella sprint a tecnica classica, è un duello straordinario che, sul ... oasport.it