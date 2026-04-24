Dopo aver ripreso il campionato, Pedro Acosta si è rivolto a Jorge Martin con parole che hanno attirato l’attenzione. La sua dichiarazione arriva in un momento di rinnovata partecipazione del pilota, che aveva lasciato temporaneamente le competizioni. La situazione ha suscitato interesse tra gli appassionati, che seguono con attenzione ogni sviluppo legato ai protagonisti di questa stagione.

"> Il Ritorno di Jorge Martin: Una Storia di Resilienza. Jorge Martin ha recentemente espresso la sua gratitudine per i commenti di Pedro Acosta riguardo al suo rientro nel mondo delle corse, dopo il tragico incidente in Qatar del 2025 che ha segnato un cambio di rotta nella sua carriera. L’incidente ha messo Martin ai margini della stagione, un duro colpo per qualsiasi pilota, ma ancor di più considerando che era il campione del mondo in carica. Nonostante le difficoltà affrontate, Martin è tornato in pista più determinato che mai. Attualmente corre per Aprilia e si ritrova nuovamente in lotta per il titolo, a soli quattro punti dal suo compagno di squadra e attuale leader del campionato, Marco Bezzecchi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedro Acosta conquista Jorge Martin con le sue parole dopo il rientro nel campionato.

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