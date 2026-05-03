Meteo dopo un aprile tra i più caldi di sempre in Piemonte torna il maltempo | nuvole e pioggia in arrivo

Dopo un aprile tra i più caldi mai registrati in Piemonte, si prepara un cambio di tempo. Le previsioni indicano un cielo parzialmente nuvoloso che progressivamente si intensifica, accompagnato da un leggero calo delle temperature. Nel corso della giornata, si prevedono le prime piogge e rovesci, che interesseranno diverse zone della regione. La situazione si manterrà instabile nelle prossime ore, con condizioni che potrebbero persistere anche nei giorni successivi.

Inizia sempre con un cielo parzialmente nuvoloso, un fresco leggermente più pungente e poi, sul finale, i primi rovesci. È stato un aprile caldo in Piemonte, anzi, tra i più caldi di sempre sebbene la percezione comune possa tradire i dati. Ma il meteo è ancora ballerino, la primavera in fiore e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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