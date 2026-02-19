Appiano Gentile Inter | oggi la sfida contro il Bodo Glimt

L’Inter di Appiano Gentile si prepara per la partita contro il Bodo Glimt, a causa di alcuni infortuni che hanno ridotto le scelte a disposizione. Oggi, i giocatori impegnati in allenamento si concentrano sulla strategia per affrontare la sfida. Sono assenti alcuni titolari e altri sono in dubbio per problemi fisici. I tecnici studiano le mosse migliori per sostituire gli assenti e mettere a punto la formazione. La partita si terrà domani sera, con i tifosi pronti a sostenere la squadra.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter.

Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida contro il Bodo Glimt

