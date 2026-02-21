Appiano Gentile Inter | in corso la sfida odierna contro il Lecce

Un allenamento intenso ha coinvolto l'Inter ad Appiano Gentile, dove i giocatori si preparano per la partita contro il Lecce. La sessione si è concentrata sulla tattica e sulla condizione fisica, dopo le ultime notizie sugli infortuni e sui tempi di recupero. La squadra cerca di affrontare la sfida con determinazione, valutando le possibilità di formazione. Gli allenatori stanno analizzando le scelte finali prima di scendere in campo.

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: in corso la sfida odierna contro il Lecce

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. In corso la sfida odierna contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com Appiano Gentile Inter: giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il LecceL’Inter di Appiano Gentile si concede una giornata di riposo in vista della prossima partita contro il Lecce. Appiano Gentile Inter: Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il LecceL’Inter ha svolto questa mattina una sessione di allenamento ad Appiano Gentile in preparazione della sfida contro il Lecce. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Inter fa le prove generali in vista del Bodø: allenamento sul sintetico come in Norvegia; L'Inter trasloca da Appiano per un giorno: prove di sintetico a Interello; Inter ad Appiano Gentile; Barella e Calhanoglu titolari per Inter-Juventus? Le ultime da Appiano Gentile e occhio all'incasso monstre. Inter, Thuram incontra il suo idolo Adriano: abbracci ed autografi ad Appiano GentileNella giornata di venerdì 6 febbraio, Adriano ha fatto visita al centro d'allenamento dell'Inter e ha riservato un saluto speciale a Marcus Thuram, che non ha mai nascosto la sua ammirazione nei ... sport.sky.it Inter, pesantissima tegola: Chivu perde un topTegola in casa Inter alla viglia della gara di Champions League contro il Bodo Glimt: ecco le ultime da Appiano Gentile ... diregiovani.it Pronti a scendere… in corsia! Vieni a trovarci nel nuovo store Pepco ad Appiano Gentile (CO), in via VIII Marzo 13. - facebook.com facebook #InterJuve Le ultime da Appiano Gentile x.com