Ercole Olivario protagonista a TuttoFood di Milano lunedì 11 maggio

Lunedì 11 maggio si svolgerà a Milano un evento dedicato al Concorso nazionale Ercole Olivario. Durante la giornata, saranno presentate le iniziative e le attività legate alla competizione, che coinvolge produttori di olio d’oliva italiani. La manifestazione si terrà nel contesto di TuttoFood, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare. Non sono previsti altri eventi o incontri collegati in programma per la stessa giornata.

MILANO - Il Concorso nazionale Ercole Olivario sarà protagonista nella giornata di lunedì 11 maggio a TuttoFood Milano, la fiera di riferimento per l’intero sistema agroalimentare in programma nel capoluogo lombardo dall’11 al 14 maggio, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti ai frantoiani che lavorano nelle aziende olearie italiane vincitrici della XXXIV edizione della competizione nazionale. L’evento, in programma alle ore 13.15, si svolgerà presso lo stand di Italia Olivicola scale e Cia Agricoltori Italiani Padiglione 10 – Stand F47 e avverrà alla presenza di Gennaro Sicolo, Presidente Italia Olivicola; Federico Sisti, Direttore...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ercole Olivario protagonista a TuttoFood di Milano lunedì 11 maggio Notizie correlate Un olio di Casoli tra i finalisti per il premio Ercole Olivario 2026La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole... Leggi anche: Ercole Olivario, tre primi premi per gli oli del Lazio Tutti gli aggiornamenti Ercole Olivario protagonista a TuttoFood di Milano lunedì 11 maggioMILANO - Il Concorso nazionale Ercole Olivario sarà protagonista nella giornata di lunedì 11 maggio a TuttoFood Milano, la fiera di riferimento per ... lopinionista.it Ercole Olivario 2026: premiate a Perugia le piccole produzioni e le migliori olive da tavolaA Perugia i premi dell’Ercole Olivario 2026: ecco i vincitori della Goccia d’Ercole e delle categorie dedicate alle migliori olive da tavola italiane. gazzettadelgusto.it