Anzio prostituzione in un night club Nel locale 12 minorenni

A Anzio, le autorità hanno scoperto attività di prostituzione all’interno di un night club, dove sono state trovate 12 minorenni. Durante le indagini sono state identificate anche quattro donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana. La scoperta riguarda un'operazione in corso nel locale, che è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota riguardo alle persone coinvolte o alle eventuali accuse.

Sfruttamento, favoreggiamento e induzione della prostituzione le accuse delle quali dovrà rispondere un uomo arrestato dalla polizia ad Anzio, comune del litorale della provincia di Roma. Il blitz è scattato nella notte. Gli agenti della II sezione della squadra mobile di Roma, insieme al personale del commissariato di polizia di Anzio-Nettuno, hanno arrestato un 74enne A.C. L’uomo è finito ai domiciliari. Nel corso dell’operazione è stato sequestrato un night club (L’altra notte) situato in via della Cannuccia. All’interno del locale sono stati identificati venti clienti. Fra di loro 12 minorenni, successivamente riaffidati ai rispettivi genitori.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Trovati 12 minorenni in un night club con quattro prostitute, arrestato il titolare

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