Prostituzione in un night club ad Anzio Nel locale dodici minorenni
Un uomo è stato arrestato dalla polizia ad Anzio con l’accusa di aver favorito, sfruttato e indotto alla prostituzione dodici minorenni. L’operazione è scattata in un night club del comune del litorale romano, dove sono state riscontrate le presunte irregolarità. La vicenda riguarda il coinvolgimento di minori e le attività illecite che si sarebbero svolte nel locale. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli delle accuse.
Sfruttamento, favoreggiamento e induzione della prostituzione le accuse delle quali dovrà rispondere un uomo arrestato dalla polizia ad Anzio, comune del litorale della provincia di Roma. Il blitz è scattato nella notte. Gli agenti della II sezione della squadra mobile di Roma, insieme al.🔗 Leggi su Romatoday.it
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