Prostituzione in un night club ad Anzio Nel locale dodici minorenni

Un uomo è stato arrestato dalla polizia ad Anzio con l’accusa di aver favorito, sfruttato e indotto alla prostituzione dodici minorenni. L’operazione è scattata in un night club del comune del litorale romano, dove sono state riscontrate le presunte irregolarità. La vicenda riguarda il coinvolgimento di minori e le attività illecite che si sarebbero svolte nel locale. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli delle accuse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui