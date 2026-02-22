donna si sente male durante la messa poliziotto la salva

Una donna ha avuto un malore durante la messa e si è accasciata improvvisamente. Un poliziotto in servizio ha notato la scena e si è subito avvicinato per aiutarla. Ha chiamato i soccorsi e ha praticato un primo intervento di emergenza fino all’arrivo dei paramedici. La donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in ospedale. Ora si trova in condizioni stabili, ma la vicenda ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.

Ha accusato un malore durante la messa, ma è stata soccorsa da un poliziotto libero da servizio ed è oggi fuori pericolo. L’episodio è avvenuto sabato 7 febbraio, nella parrocchia dei Santissimi Giovanni Battista e Lorenzo, in piazza Cavour, nel cuore del centro storico di Signa. Proprio durante la funzione religiosa, molto frequentata, come sempre accade nei fine settimana, una signora si sarebbe improvvisamente accasciata a terra. Priva di sensi, la donna sarebbe stata immediatamente aiutata e assistita da un medico, presente anche lui alla messa, e dal poliziotto Paolo Palli (nella foto insieme alla donna), sovrintendente della polizia di stato in forza presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze, in quel momento libero da servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

