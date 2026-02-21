Tentata rapina a una coppia di anziani | finto carabiniere in manette dopo aver tentato di rubare due Rolex

Un uomo ha tentato di rapinare una coppia di anziani fingendosi un carabiniere, ma è stato arrestato. La rapina si è verificata quando il sospetto ha bussato alla porta degli anziani, cercando di convincerli a consegnare dei beni di valore. I due hanno notato subito le contraddizioni nella sua versione e hanno chiamato le forze dell’ordine. Il ladro aveva in mano due Rolex pronti per essere sottratti. La polizia è intervenuta tempestivamente.

Poteva essere l'ennesima truffa riuscita ai danni di due anziani indifesi, ma stavolta il finale è stato diverso. Un italiano di 43 anni, con alle spalle numerosi precedenti, è finito in manette grazie al coraggio di una famiglia e all'intervento degli agenti di Polizia di Faenza. Tutto è iniziato con la solita telefonata: “Sono il Maresciallo dei Carabinieri, stiamo facendo un'indagine e ora mando un mio Appuntato a casa vostra per controllare i vostri gioielli”. Poco dopo, alla porta dei due coniugi faentini si è presentato effettivamente l'uomo. Gli anziani, fidandosi della parola del finto militare, hanno preparato sul tavolo del soggiorno i loro gioielli, tra cui due orologi Rolex di ingente valore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Via Verdi, rubano i gioielli a una coppia di anziani con la truffa del finto carabiniere: indaga la poliziaUn truffatore ha rubato i gioielli a una coppia di anziani in via Verdi, a causa di una falsa telefonata di un falso carabiniere. Bagno a Ripoli: coppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere, denunciata 44enneUn’anziana coppia di Bagno a Ripoli ha fermato una donna di 44 anni che aveva tentato di truffarli spacciandosi per un carabiniere. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano, tenta di rapinare una banca ma rimane bloccato nel caveau: arrestato ventiquattrenne; Torpignattara, tenta di rapinare una banca in via Casilina 410: i poliziotti si appostano e bloccano il bandito; Tentata rapina a Lugano, fermati due uomini; Tentata rapina in una gioielleria a Lugano, fermati due uomini. Scafati, tentata rapina con sparo: 35enne a rischio processoFerì il titolare di una concessionaria di auto durante un tentativo di rapina. Il colpo fallì. Ha un volto e un nome l'uomo che, il 27 febbraio del 2023 a Scafati, ... ilmattino.it Tentata rapina in un bar ma il titolare lo stende a colpi di ju jitsu: ecco il raccontoPADOVA - «Dammi una brioche e un cappuccino, sennò ti rapino»: al momento Cristian Gottardo, 51 anni, di Padova, esattamente da un ... msn.com Un prete viene condannato per tentata rapina e lesioni personali, ma da poche settimane risulta assunto – a spese del Servizio sanitario nazionale, senza che nessuno abbia da ridire – come assistente spirituale all’ospedale di Piove di Sacco, nel padovano. I - facebook.com facebook Tentata rapina in gioielleria a Lugano: arrestati i due malviventi. #pestalozzi x.com