Malore durante una partita di calcetto Antonio Rinaldi muore a 29 anni | lutto cittadino a Vallata

Durante una partita di calcetto tra amici, un giovane di 29 anni ha accusato un malore improvviso che gli è stato fatale. L’evento si è verificato in una serata normale, senza preavviso, portando alla tragica perdita del ragazzo. La notizia ha suscitato grande dolore in tutta la comunità, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza.

Malore fatale durante una partita di calcetto: Antonio Rinaldi muore a 29 anni. Una partita di calcetto tra amici, una serata come tante e poi il dramma improvviso. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata, è morto dopo essersi sentito male mentre giocava a Calitri. Il giovane si è accasciato sul campo nella serata di ieri sotto gli occhi delle persone presenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto i soccorsi. Fin dai primi momenti le sue condizioni sono apparse gravissime. La corsa disperata in ospedale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori che, vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Malore fatale durante la partita, Antonio muore a 29 anniTempo di lettura: 2 minutiUna tragedia improvvisa ha sconvolto l’Alta Irpinia nella serata di ieri.

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