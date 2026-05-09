Antitrust su Amiu e Amtab il Comune replica | Criticità già note stiamo lavorando ai nuovi affidamenti
Il Comune di Bari ha risposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva segnalato alcune criticità riguardanti i servizi pubblici locali gestiti da Amiu, Amtab e la gestione della sosta. La replica arriva dopo le osservazioni ufficiali, e il Comune afferma di essere già al lavoro per rivedere e aggiornare gli affidamenti dei servizi coinvolti. La questione riguarda le modalità di affidamento e le eventuali criticità emerse nelle procedure di gestione.
Arriva la replica del Comune di Bari dopo la segnalazione inviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui servizi pubblici locali cittadini, con particolare riferimento ad Amiu, Amtab e gestione della sosta.A intervenire è l’assessore comunale ai Controlli, Legalità, Trasparenza.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Dibattito sul Pai Po. De pascale: "Stiamo lavorando alle osservazioni al Piano". Ugolini: "Criticità segnalate"Il dibattito sulla sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna si accende attorno alla Variante al Pai Po, il Piano per l’assetto idrogeologico della...
Passerella ferroviaria, Cusano replica alle accuse di Cormano: “stiamo lavorando con Fnm per restituire il servizio”Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...
Aggiornamenti e dibattiti
Antitrust su Amiu e Amtab, il Comune replica: Criticità già note, stiamo lavorando ai nuovi affidamentiArriva la replica del Comune di Bari dopo la segnalazione inviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui servizi pubblici locali cittadini, con particolare riferimento ad Amiu, ... baritoday.it
Servizi mediocri a costi d’oro: l’Antitrust striglia il Comune su rifiuti, bus e parcheggiSegnalazione dell’Agcm a Palazzo di Città su rifiuti, trasporto pubblico e gestione della sosta: chiesti interventi entro 30 giorni ... baritoday.it