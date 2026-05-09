Antitrust su Amiu e Amtab il Comune replica | Criticità già note stiamo lavorando ai nuovi affidamenti

Il Comune di Bari ha risposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva segnalato alcune criticità riguardanti i servizi pubblici locali gestiti da Amiu, Amtab e la gestione della sosta. La replica arriva dopo le osservazioni ufficiali, e il Comune afferma di essere già al lavoro per rivedere e aggiornare gli affidamenti dei servizi coinvolti. La questione riguarda le modalità di affidamento e le eventuali criticità emerse nelle procedure di gestione.

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