Antitrust su Amiu e Amtab il Comune replica | Criticità già note stiamo lavorando ai nuovi affidamenti

Da baritoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bari ha risposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva segnalato alcune criticità riguardanti i servizi pubblici locali gestiti da Amiu, Amtab e la gestione della sosta. La replica arriva dopo le osservazioni ufficiali, e il Comune afferma di essere già al lavoro per rivedere e aggiornare gli affidamenti dei servizi coinvolti. La questione riguarda le modalità di affidamento e le eventuali criticità emerse nelle procedure di gestione.

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Arriva la replica del Comune di Bari dopo la segnalazione inviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui servizi pubblici locali cittadini, con particolare riferimento ad Amiu, Amtab e gestione della sosta.A intervenire è l’assessore comunale ai Controlli, Legalità, Trasparenza.🔗 Leggi su Baritoday.it

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