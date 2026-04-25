Dibattito sul Pai Po De pascale | Stiamo lavorando alle osservazioni al Piano Ugolini | Criticità segnalate

Il dibattito sulla sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna si concentra sulla Variante al Pai Po, il Piano per l’assetto idrogeologico della Romagna. Durante un incontro pubblico, un rappresentante ha riferito che si stanno elaborando osservazioni al piano, mentre un altro ha evidenziato che sono state segnalate criticità. La discussione riguarda principalmente le misure di tutela del territorio e la gestione dei rischi legati alle criticità idrogeologiche.

Il dibattito sulla sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna si accende attorno alla Variante al Pai Po, il Piano per l’assetto idrogeologico della Romagna. Al centro della contesa, le recenti dichiarazioni del presidente della Regione, Michele de Pascale, espresse durante un’affollata assemblea pubblica a Lugo, e la dura replica di Elena Ugolini, che accusa l‘amministrazione regionale di incoerenza e ritardi nella gestione del rischio. L’incontro di Lugo, volto a fare il punto sugli interventi post-alluvione e sulla presentazione del Piano, ha visto la partecipazione dei vertici tecnici e politici impegnati nella ricostruzione. De Pascale ha voluto ribadire l‘impegno dell‘ente di via Aldo Moro nel dialogo con la cittadinanza: "Continuiamo il percorso di confronto diretto su tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dibattito sul Pai Po. De pascale: "Stiamo lavorando alle osservazioni al Piano". Ugolini: "Criticità segnalate" Notizie correlate Assetto idrogeologico, sul Pai Po un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti: "Piano necessario, ma da completare"La sicurezza del territorio e delle comunità locali torna al centro del dibattito pubblico. Piano Attuativo San Maurizio, depositate le osservazioni: Tura: “Progetto con criticità”La capogruppo Pd, Matilde Tura, punta il dito su viabilità, gestione del suolo e la vicinanza a un’area industriale classificata a rischio Treviglio. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dibattito sul Pai Po. De pascale: Stiamo lavorando alle osservazioni al Piano. Ugolini: Criticità segnalate. Dibattito sul Pai Po. De pascale: Stiamo lavorando alle osservazioni al Piano. Ugolini: Criticità segnalateIl Piano per l’assetto idrogeologico della Romagna continua a fare discutere. Il governatore: Continuiamo il percorso di confronto diretto su tutto il territorio. . ilrestodelcarlino.it Variante PAI Po. Doppio confronto, istituzionale e pubblico, il 22 aprile a Ravenna e LugoCariante al PAI del Po. Due incontri il 22 aprile: in Provincia di Ravenna, con Tavolo dell'imprenditoria e a Lugo con la cittadinanza ... ravennanotizie.it