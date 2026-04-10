Passerella ferroviaria Cusano replica alle accuse di Cormano | stiamo lavorando con Fnm per restituire il servizio

L’assessore di Cusano Milanino ha risposto alle critiche provenienti da Cormano riguardo alla passerella ferroviaria chiusa da tre anni. La questione riguarda il disagio causato dalla chiusura e le accuse mosse dal sindaco di Cormano. Attualmente, Cusano sta collaborando con l’azienda ferroviaria regionale per ripristinare il servizio e risolvere la situazione. Nessuna data precisa è stata comunicata per la riapertura.

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