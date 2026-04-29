Porto San Giorgio | borse di studio per studenti scade il 14 maggio

A Porto San Giorgio scadono il 14 maggio le domande per le borse di studio destinate agli studenti residenti con un Isee inferiore a 13 mila euro. La somma prevista per ogni borsa è di 150 euro. La misura si rivolge a chi desidera usufruire di un aiuto economico per sostenere le spese legate agli studi. La scadenza è imminente e le domande devono essere presentate entro questa data.

? Cosa sapere Porto San Giorgio: domande per borse di studio da 150 euro entro il 14 maggio.. Beneficio per studenti residenti con Isee inferiore a 13.500 euro.. Entro giovedì 14 maggio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti a Porto San Giorgio potranno presentare le domande per ottenere un contributo economico di 150 euro attraverso il Comune. L’amministrazione locale ha infatti aperto le procedure per l’erogazione delle borse di studio finanziate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rivolgendosi ai giovani iscritti al percorso scolastico in corso. Per accedere al beneficio, è necessario che lo studente abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale e che l’indicatore Isee non superi la soglia dei 13.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: borse di studio per studenti, scade il 14 maggio Notizie correlate Leggi anche: Borse di studio: 49,5 milioni per 14.900 studenti in Sicilia Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borse di studio per studenti delle superiori. Per il Comune di P.S.Giorgio domande da presentare entro giovedì 14 maggio; Porto San Giorgi, i fuochi d’artificio e Fausto Leali sul palco chiudono la settimana degli eventi; Scheda squadra Porto San Giorgio C5; MINNETTI-CENTANNI (ELPIDIENSE) VINCONO LA COPPA CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO. Porto San Giorgio cambia volto: opere pubbliche e riqualificazione in corsoIl sindaco Vesprini illustra i principali interventi finanziati da PNRR e fondi ministeriali Di Matteo Bordacconi Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, nel corso della nostra intervista h ... youtvrs.it Porto, arriva il cambio di gestione: da domani il timone passa alla SgdsPORTO SAN GIORGIO Scade oggi la concessione demaniale del porto. Ieri mattina è avvenuta la firma dell'affidamento della concessione demaniale del porto da parte da parte della società partecipata del ... corriereadriatico.it Porto San Giorgio, un’onda di colori invade il centro: Primo Maggio, tre giorni di eventi - facebook.com facebook