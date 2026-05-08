Nidi d’infanzia a Foligno | scade il 31 maggio il bando per i piccoli

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foligno, il termine per presentare le domande relative ai nidi d’infanzia scade il 31 maggio. Sono sei i plessi disponibili per le visite, le date di accesso sono state comunicate dal Comune. Per inviare le domande, è necessario accedere al portale comunale, seguendo le istruzioni fornite sul sito ufficiale. La procedura deve essere completata entro la scadenza stabilita.

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? Domande chiave Quali sono le date per visitare i sei plessi scolastici?. Come si accede al portale comunale per inviare la domanda?. Dove si trovano esattamente i nidi per le zone periferiche?. Chi deve possedere lo SPID per completare la procedura online?.? In Breve Accesso tramite portale comunale con Spid o Carta d'identità elettronica.. Visite ai sei plessi il 14 e il 19 maggio dalle 16:00 alle 18:30.. Plessi coinvolti in via Ferrero, via Marconi, via Ugolino di Gisberto e via Secolo XXI.. Bambini tra 3 mesi e 3 anni per l'anno scolastico 20262027.. I genitori residenti a Foligno hanno tempo fino al 31 maggio per presentare le domande di iscrizione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 20262027.🔗 Leggi su Ameve.eu

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