Da Siracusa i classici parlano al mondo La 61esima Stagione dell’Inda al teatro greco dal 13 aprile al 28 giugno

Da Siracusa, la 61esima stagione dell’Inda al teatro greco si svolge dal 13 aprile al 28 giugno, con tre spettacoli: l’Alcesti di Euripide, l’Antigone di Sofocle e I Persiani di Eschilo. La Fondazione Istituto nazionale del dramma antico mette in scena opere che affrontano temi attuali, portando sul palco classici che parlano al pubblico di oggi.

L'Alcesti di Euripide, l'Antigone di Sofocle e I Persiani di Eschilo. Forse mai come quest'anno la Fondazione Istituto nazionale del dramma antico produce tre spettacoli di drammatica attualità. «Alcesti fa paura perché è la storia di una donna che, spinta dalla furia beata del suo amore per il marito, sceglie di morire al posto suo. Non posso non pensare al percorso della donna nella storia, alle sue tragiche morti quotidiane, alla sua possibilità di tornare indietro dall'orrore e poter affrontare l'oggetto del suo infinito amore» spiega il regista, Filippo Dini. «Il conflitto tra moralità e autorità statale è al centro dell'opera – spiega Robert Carsen, regista di Antigone -: continuiamo a incontrare politici deboli e dittatoriali come Creonte, politici che cercano di governare attraverso la paura.

