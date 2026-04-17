Stasera, venerdì 17 aprile, torna in tv il programma “Dalla strada al palco Special” con la seconda puntata. La trasmissione, che ha esordito con successo, porta nuovamente artisti di diversi generi sul palco, trasformandolo in una piazza moderna. La puntata segue l’episodio di debutto, e anche questa sera sono previsti vari ospiti. La trasmissione si svolge in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di mostrare performance artistiche dal vivo.

Dopo un’ottima puntata di debutto, stasera, venerdì 17 aprile, torna Dalla strada al palco Special, con il secondo appuntamento dello show che porta in tv artisti di ogni genere trasformando il palco in una vera piazza contemporanea. Forte di un esordio da quasi tre milioni di telespettatori e il 21% di share, il people show di Rai 1 continua a raccontare storie di talento, passione e creatività unendo intrattenimento e narrazione. E anche in questa seconda puntata, non mancano gli ospiti speciali. Scopriamo tutte le anticipazioni. “Dalla strada al palco Special”, le anticipazioni del 17 aprile. Più che una gara tradizionale, Dalla strada al palco Special è un racconto condiviso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla strada al palco, anticipazioni del 17 aprile: gli ospiti della seconda puntata

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