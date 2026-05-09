Anticipazioni Amici stasera la semifinale di sabato 9 maggio 2026 | il riassunto con manche eliminati e tre finalisti

Stasera va in onda la semifinale di Amici 2026, registrata lo scorso sabato 9 maggio. Durante la puntata, sono state disputate varie manche che hanno deciso l’eliminazione di alcuni concorrenti. Alla fine, tre giovani sono stati scelti come finalisti e si preparano a affrontare la finale che si terrà nelle prossime settimane. La trasmissione ha mostrato le esibizioni e le sfide tra gli allievi in gara.

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