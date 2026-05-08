Amici anticipazioni semifinale 9 maggio 2026 | il riassunto della registrazione dagli eliminati ai tre finalisti agli ospiti
Il 9 maggio 2026 si svolge la semifinale di Amici, condotta da Maria De Filippi. La registrazione della puntata mostra gli eliminati e i tre allievi che avanzano alla finale. Sono stati presenti ospiti durante la diretta, mentre i concorrenti si sono affrontati in prove e sfide. La serata si concentra sui momenti chiave della competizione, con i partecipanti che si contendono il titolo finale.
Maria De Filippi guida una puntata decisiva del Serale di Amici: ecco gli allievi che volano direttamente in finale Le anticipazioni della semifinale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 9 maggio 2026 su Canale 5, parlano di tre finalisti proclamati dopo sfide decisive, momenti emozio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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