Tradita film con Manuela Arcuri girato nelle Marche arriva nelle sale | doppia proiezione a Jesi e Ancona

JESI - In anteprima nazionale a Jesi e Ancona il film “Tradita”, girato nelle Marche, con Manuela Arcuri e Fernando Lindez che saranno presenti alla proiezione venerdì 13 marzo: doppio appuntamento con proiezioni previste al cinema Multiplex di Jesi alle ore 20 e al Multiplex di Ancona alle ore 21. L'attrice, tornata sul grande schermo con il thriller romantico Tradita girato nelle Marche, incontrerà i fan nei cinema della regione insieme all'amato attore e modello spagnolo Fernando Lindez e altri membri del cast. «Mi sono trovata molto bene nelle Marche - aveva detto Manuela Arcuri alla conferenza stampa di presentazione del film a Jesi - le conoscevo poco, ho scoperto una terra davvero bella che si presta benissimo ad una molteplicità di scenari cinematografici, perché ha mare, montagne, opere d'arte, ville meravigliose. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

