Nel giorno dedicato al Ricordo, un parlamentare ha presentato un’interrogazione riguardante 41 istituti scolastici. La richiesta si concentra sulla presenza di una crescente sorveglianza e schedatura nelle scuole, ritenuta da alcuni come una pressione eccessiva. La questione riguarda le modalità di controllo adottate nelle strutture scolastiche e il ruolo del nuovo ministero dell’Istruzione e del Merito, istituito recentemente.

La mania di sorvegliare e schedare le scuole è ormai una necessità irresistibile per l’Esecutivo che ha istituito il ministero dell’Istruzione e del Merito (sic!) e per i partiti che lo compongono. In tre anni e mezzo di governo, innumerevoli episodi testimoniano il controllo che le forze di governo si sentono in diritto e dovere di esercitare sulla scuola della Repubblica. L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa, quando – il 12 marzo – è stata depositata un’interrogazione parlamentare, il cui primo firmatario è Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia, vicepresidente della Camera, insieme ad un’altra decina di colleghi di partito, in cui si denunciano 41 istituti scolastici che non avrebbero partecipato il 10 febbraio alle iniziative della Giornata del Ricordo, dedicata al tragico accadimento delle Foibe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorno del Ricordo, Rampelli firma interrogazione parlamentare su 41 istituti: questa pressione sulla scuola va respinta

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