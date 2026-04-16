Interrogazione parlamentare di Avs su Giacomo Passeri il pescarese detenuto in Egitto

Un'interrogazione parlamentare è stata presentata riguardo alla detenzione di un giovane pescarese in Egitto, arrestato nell’agosto 2023. La richiesta si rivolge al Governo affinché intervenga per far tornare il ragazzo in Italia, sottolineando le condizioni di detenzione nel paese africano. La vicenda è tornata all’attenzione delle autorità politiche, con l’obiettivo di assicurare che il detenuto sconti la pena nel suo paese di origine.

Torna in parlamento la vicenda riguardante la detenzione in Egitto di Giacomo Passeri, il ragazzo finito in carcere nell'agosto 2023, per chiedere al Governo di intervenire affinchè possa scontare la sua pena in Italia e non nelle carceri egiziane dove vengono eseguite torture e maltrattamenti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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