AnimArci – Il profondo dialogo della natura

Arezzo si prepara ad accogliere una nuova mostra dedicata al rapporto tra l’uomo e la natura. L’evento, intitolato “AnimArci – Il profondo dialogo della natura”, sarà inaugurato sabato 16 maggio alle ore 17. La rassegna presenta opere di pittura e scultura che esplorano il tema della natura come fonte di ispirazione, linguaggio e responsabilità condivisa. L’esposizione sarà visitabile nel fine settimana successivo all’apertura.

Arezzo, 06 maggio 2026 – La natura come linguaggio, ispirazione e responsabilità condivisa è il filo conduttore di , la mostra di pittura e scultura che sarà inaugurata sabato 16 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Espositiva del Circolo Arci Marzocco. Un progetto che nasce non solo come esposizione artistica, ma come iniziativa culturale e sociale di più ampio respiro, con l’obiettivo di restituire centralità a uno spazio storico del territorio, rendendolo nuovamente vivo e accessibile alla comunità attraverso percorsi di partecipazione e protagonismo, in particolare giovanile. La mostra, curata...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “AnimArci – Il profondo dialogo della natura” Notizie correlate Terni, trentunesima edizione della ‘Festa dell’Albero’: “Dedizione, conoscenza della natura e profondo rispetto dell’ambiente”Una iniziativa che si rinnova e giunge alla trentunesima edizione, grazie all’impegno dell’associazione Myricae. Leggi anche: Arte e natura in dialogo . Il Fai mostra la meraviglia del ‘Giardino Incantato’ Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: AnimArci – Il profondo dialogo della natura: arte e comunità in mostra al Circolo Arci Marzocco di San Giovanni; AnimArci: arte e natura in dialogo al Circolo Marzocco di San Giovanni Valdarno. AnimArci: arte e natura in dialogo al Circolo Marzocco di San Giovanni ValdarnoSarà inaugurata sabato 16 maggio alle ore 17.00, presso la Sala Espositiva del Circolo Arci Marzocco, la mostra di pittura e scultura AnimArci – il profondo dialogo della natura, un progetto esposit ... valdarnopost.it