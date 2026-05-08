I sogni di Sempio sulle donne accoltellate le ricerche in Rete sul satanismo e quegli appunti su Stasi | Ora ricorre in Cassazione

In una vicenda giudiziaria che coinvolge diverse figure e situazioni, si sono susseguite varie decisioni e richieste di riapertura dei casi. Si parla di sogni legati a episodi violenti, ricerche online su tematiche come il satanismo e appunti riferiti a una persona di nome Stasi. Attualmente, si attende la decisione definitiva in Cassazione, mentre tra le parti si registrano reazioni di ansia e preoccupazione.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – “ Molta ansia - 2 archiviazioni", "Stasi ha chiesto la riapertura", "mamma in panico per la cosa di Stasi", "Stasi ricorso in Cassazione ". Sono alcuni degli appunti estratti dalle Moleskine di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che 'scagiona' l'allora fidanzato della vittima. https:www.quotidiano.netcronacagarlasco-18-pagine-di-prove-contro-sempio-appunto-del-padre-si-sono-dimenticati-di-chiedergli-dove-fosse-la-mattina-omicidio-fbgpl5ai Morbosità . Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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