«I sogni di Sempio» si intitola così uno dei "capitoli" nel resoconto delle indagini della Procura di Pavia e dei carabinieri di Milano che accusano Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007. Agli dell’inchiesta ci sono i sogni di Sempio come lui li ha trascritti nelle agende che gli hanno sequestrato. «Sempio sogna che accoltella delle persone» (senza data), «Sempio sogna una bionda che usa il taser di lui ma lui le salta addosso e le apre la faccia» (18 ottobre 2020), e poi ancora Sempio che sogna di stuprare una ragazza e che sogna un altro accoltellamento. Largo spazio viene dato dagli investigatori alle ricerche sul web di Sempio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Chiara Poggi: nei verbali i sogni inquietanti di Sempio e le ricerche su satanismo e violenza

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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