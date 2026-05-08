Parla Sempio | Non ho ucciso Chiara è un fatto atroce che non ho commesso – Il video

Durante la trasmissione “Quarto Grado” su Retequattro, Gianluigi Nuzzi ha letto un commento di Andrea Sempio, che ha affermato di non aver ucciso Chiara Poggi e di sperare che non venga arrestato per il delitto. Sempio ha dichiarato di non aver commesso il fatto atroce e ha espresso il desiderio che ciò non accada. La vicenda riguarda il possibile coinvolgimento di Sempio nel caso di omicidio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Spero che ciò non accada perché, io questo fatto atroce, non l’ho commesso». È il commento di Andrea Sempio, letto questa sera nella trasmissione “Quarto Grado” su Retequattro da Gianluigi Nuzzi, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiara Poggi. «È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia – ha detto Sempio conversando con delle persone a lui vicine -. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora, dopo 20 anni, non vedono la parola fine relativamente all’aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza». Omicidi con la ricina, gli investigatori: «Abbiamo il movente». Nuovo interrogatorio per Laura Di Vita Indagini chiuse su Garlasco, la notifica dei pm di Pavia per Sempio.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Garlasco, parla Sempio: "Non sono un killer, fatto atroce che non ho commesso. Vicino ai Poggi”Il dibattito sul delitto di Garlasco è concentrato su un punto: i presunti soliloqui dell’indagato Andrea Sempio cosa rappresentano? A Quarto Grado... Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie: "Non ho commesso questo fatto atroce"Andrea Sempio torna a parlare dopo gli ultimi clamorosi sviluppi delle nuove indagini su Garlasco. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto; Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; Le intercettazioni di Sempio: parla di Chiara, da solo in auto. E imita una voce femminile: Non parlo con te. Garlasco, parla Sempio: Non sono un killer, fatto atroce che non ho commesso. Vicino ai PoggiLetto in diretta tv a Quarto Grado un messaggio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi. La sua legale: Questo non è garantismo ... ilgiornale.it Caso Garlasco, Sempio parla da solo in auto: l'intercettazione che lo incastraDivulgate dai canali social del Tg1 le parole dell'indagato captate da una microspiain cui smentisce se stesso ... adnkronos.com Parla Andrea Sempio: «Io arrestato Non ho ucciso Chiara» - facebook.com facebook #Garlasco La procura di Pavia rivela le intercettazioni contro Sempio. Parla da solo in auto e ammette: "Ho visto il video di Chiara e Alberto; lei mi ha respinto". I suoi legali: "gli audio non provano nulla". L’inviato #GR1 @ClaudioVigolo x.com