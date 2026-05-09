Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda giudiziaria che coinvolge Andrea Sempio, accusato di sapere dell’esistenza di video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi. Secondo quanto riferito, Sempio avrebbe avuto conoscenza dei contenuti solo se fosse entrato nel computer, anche in modo clandestino o con l’aiuto di un’altra persona. La notizia è stata resa nota in sede di interrogatorio, senza ulteriori dettagli sui possibili motivi o implicazioni.

Milano, 9 maggio 2026 – Andrea Sempio era a conoscenza del video intimo tra Chiara Poggi e Alberto Stasi? Dal “ soliloquio” a bordo della sua auto sembra di sì e, nella relazione conclusiva dei carabinieri di Milano depositata con l'atto di chiusura delle indagini (che vedono il 38enne accusato dell’omicidio dell’allora 26enne, ndr ), si ipotizza che l'abbia avuto o con la presenza davanti al pc di Marco Poggi oppure in modo furtivo con quella pen drive t rov ata in casa della vittima e analizzata nuovamente nell'ultima consulenza informatica. https:www.ilgiorno.itpaviacronacagarlasco-intercettazioni-sempio-eu018p73 “Conversazione a tratti angosciante”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio sapeva dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi? “Solo se avesse avuto accesso al pc, insieme a Marco o di nascosto”

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