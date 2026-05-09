Nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026, si è conclusa con un risultato inatteso la partita tra Andrea Pellegrino e il francese Arthur Fils alla BNP Paribas Arena del Foro Italico. Fils si è ritirato durante il match, lasciando il campo a Pellegrino, che aveva vinto il primo set con punteggio netto. L'incontro si è concluso con l'accesso ai sedicesimi per il tennista italiano.

Si chiude in maniera inattesa la sfida andata in scena alla BNP Paribas Arena del Foro Italico tra Andrea Pellegrino e il francese Arthur Fils, valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Pellegrino, reduce da un eccellente percorso nelle qualificazioni, aveva raggiunto il secondo round grazie al successo nel derby azzurro contro Luca Nardi. Un risultato che gli aveva spalancato le porte della sfida contro Fils, testa di serie numero 15, reduce dalla semifinale raggiunta a Madrid e dal trionfo nell’ATP 500 di Barcellona. Il match, però, ha avuto vita breve a causa di un problema fisico che ha condizionato il transalpino fin dalle prime battute.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pellegrino avanza ai sedicesimi a Roma: Fils costretto al ritiro, punteggio netto nel primo set

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ATP 1000 - Roma - R1: A Pellegrino [Q] d. L. Nardi [WC] - 6-4, 3-6, 6-3 reddit