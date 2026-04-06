Al via dei Campionati Europei di badminton 2026, si registra una vittoria italiana con Giovanni Toti che supera Kayan in tre set. La partita si è svolta al ‘Palacio de Deportes Carolina Marin’ di Huelva, in Spagna, dove l'evento prosegue fino a domenica 12 aprile. La competizione coinvolge diversi atleti europei e si svolge su più giorni, con diverse sfide in programma.

Si aprono con una bella vittoria di Giovanni Toti per l’Italia i Campionati Europei di badminton 2026, in corso di svolgimento al ‘ Palacio de Deportes Carolina Marin ‘ di Huelva (Spagna) fino a domenica 12 aprile. L’unico azzurro impegnato nella giornata inaugurale della rassegna continentale ha superato lo scoglio del primo turno, approdando ai sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile. Il 25enne bresciano, primo uomo italiano di sempre capace di qualificarsi per i Giochi Olimpici (a Parigi 2024), si è imposto per due set a uno (parziali di 21-10, 14-21, 21-17) sull’inglese Cholan Kayan al termine di una sfida piuttosto impegnativa e ha ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, in cui dovrà affrontare l’israeliano Daniil Dubovenko (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton, Giovanni Toti batte Kayan in tre set e avanza ai sedicesimi degli Europei

Australian Open: Jasmine Paolini batte in due set Frech e vola ai sedicesimiAltro successo per Jasmine Paolini agli Australian Open, che supera sotto la pioggia la polacca Magdalena Frech in due set.

Jasmine Paolini piega Frech in una partita tormentata dalla pioggia e avanza ai sedicesimi degli Australian OpenDopo due interruzioni per pioggia e anche un cambio di campo, Jasmine Paolini approda al terzo turno degli Australian Open.