Andrea Maggi e la lezione del terremoto | Basta vittimismo i ragazzi sono vittime dei genitori-aperitivo
In un articolo pubblicato su Il Gazzettino, un docente si interroga su come trasmettere ai giovani la narrazione del terremoto. Sottolinea che il rischio principale è che questa lezione si limiti a una semplice consegna di nozioni scolastiche, senza approfondimenti. La riflessione si concentra sulla necessità di evitare che i ragazzi diventino vittime di un approccio superficiale, spesso favorito dall’interazione tra genitori e momenti di svago come l’aperitivo.
«Come si racconta l'Orcolat ai ragazzi?». Se lo chiede in un articolo su Il Gazzettino Andrea Maggi. «Il grosso rischio da evitare è che la lezione sul terremoto si riduca a una mera trasmissione di nozioni scolastiche», sottolinea il docente.«Una volta asciugate le lacrime e seppelliti i morti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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