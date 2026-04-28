Promessi Sposi Andrea Maggi | La lingua in cui sono scritti non è affatto distante da quella parlata dai ragazzi di oggi

Recenti indicazioni dal Ministero hanno indicato un possibile ridimensionamento del ruolo de I Promessi Sposi nei programmi del Liceo Classico, suscitando un acceso dibattito tra insegnanti e studenti. In questo contesto, l’esperto di letteratura ha sottolineato come la lingua dell’opera di Manzoni non si discosti molto da quella parlata dai giovani di oggi, evidenziando un collegamento tra il testo e il linguaggio quotidiano dei ragazzi.

L'insegnamento del capolavoro di Alessandro Manzoni sta vivendo un momento di forte discussione. Le recenti indicazioni nazionali emanate dal Ministero sembrano voler ridimensionare il ruolo de I Promessi Sposi all'interno dei programmi del Liceo Classico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Andrea Maggi sulla Dad a scuola da maggio: «Due semplici ragioni per cui sarebbe un disastro»Molti hanno chiesto ad Andrea Maggi cosa pensi dell'ipotesi che l’anno scolastico possa finire in dad, Didattica a distanza. “I promessi sposi” non sono così importantiLe nuove Indicazioni Nazionali del ministero dell’Istruzione e del Merito sulla letteratura (quelle che impropriamente vengono chiamate “i programmi... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Promessi Sposi, Maggi: Prima si faceva leggere Pinocchio alle elementari, oggi verrebbero i genitori a scuola con i forconi; I Promessi Sposi fuori dal biennio? Il docente: Sconfitta della scuola italiana; Licei classici polemica su Manzoni | la bozza che scuote la scuola. I Promessi Sposi fuori dal biennio? Il docente: Sconfitta della scuola italianaIl documento prevede che il romanzo di Manzoni non sia più obbligatorio lasciando ai docenti la possibilità di sostituirlo con testi più accessibili linguisticamente ... dire.it https://www.orizzontescuola.it/nessuno-vuole-eliminare-i-promessi-sposi-dalla-scuola-ecco-perche-vanno-studiati-al-quarto-anno/ - facebook.com facebook I Promessi Sposi declassati come la Divina Commedia x.com