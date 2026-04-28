Promessi Sposi Andrea Maggi | La lingua in cui sono scritti non è affatto distante da quella parlata dai ragazzi di oggi

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti indicazioni dal Ministero hanno indicato un possibile ridimensionamento del ruolo de I Promessi Sposi nei programmi del Liceo Classico, suscitando un acceso dibattito tra insegnanti e studenti. In questo contesto, l’esperto di letteratura ha sottolineato come la lingua dell’opera di Manzoni non si discosti molto da quella parlata dai giovani di oggi, evidenziando un collegamento tra il testo e il linguaggio quotidiano dei ragazzi.

L'insegnamento del capolavoro di Alessandro Manzoni sta vivendo un momento di forte discussione. Le recenti indicazioni nazionali emanate dal Ministero sembrano voler ridimensionare il ruolo de I Promessi Sposi all'interno dei programmi del Liceo Classico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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