Andrea Delogu e Alessandro Marziali non si nascondono più | FOTO

Andrea Delogu è stata fotografata insieme a Alessandro Marziali in pubblico, mentre si trovavano in compagnia di altri. La conduttrice ha mostrato un sorriso mentre si trovava davanti ai paparazzi. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a dicembre e negli ultimi giorni sono stati visti più volte in compagnia, senza più nascondersi. Le foto sono state pubblicate da un settimanale di cronaca rosa.

Andrea Delogu si mostra felice davanti i paparazzi di Chi con la sua nuova fiamma Alessandro Marziali: i due si frequentano da dicembre Andrea Deloguadesso non si nasconde più e mostra, sia sui social, sia davanti ai paparazzi, la sua nuova fiamma,Alessandro Marziali. I due ormai si frequentano da dicembre e adesso sono pronti a vivere questa relazione alla luce del sole. Chi li ha beccati mentre passeggiano e si scambiano gesti affettuosi per strada fino a poi l’incontro con i paparazzi e il bacio a favore di fotocamera, sulle strisce pedonali. Un bacio che ricordaIl bacio della Vittoriadi Eisenstaed. Dopo un periodo difficile adessoAndrea Deloguha ritrovato serenità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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