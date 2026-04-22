Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono una coppia | la storia d'amore col manager 28enne prosegue

Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono stati fotografati nel centro di Roma mentre si scambiavano effusioni. La coppia, composta dalla conduttrice e dal manager di 28 anni, è stata immortalata da un settimanale durante un momento di spensieratezza. Le immagini mostrano i due intenti a condividere un sorriso e un gesto affettuoso, confermando la loro relazione pubblica.

Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono ormai una coppia. La conduttrice e il manager 28enne sono stati beccati nel centro di Roma dai fotografi del settimanale Chi, intenti a scambiarsi effusioni, felici e spensierati. I due sono stati beccati la prima volta lo scorso dicembre.🔗 Leggi su Fanpage.it

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