Nella recente stagione in serie B, la squadra ha ottenuto uno dei migliori piazzamenti, chiudendo al settimo posto. La difesa si è distinta per solidità e costanza, contribuendo alle prestazioni complessive della squadra. Tuttavia, è mancato l’acuto finale che avrebbe potuto portare a risultati ancora più soddisfacenti. Questa annata viene ricordata come una delle più positive degli ultimi tempi per il club.

Una delle migliori annate della recente storia biancorossa in serie B. Il settimo posto in campionato, il record di 21 vittorie, il traguardo della migliore difesa nell’insieme dei due gironi: tanti aspetti da elogiare e di cui tenere a mente al termine della stagione 20252026 di questa Andrea Costa, conclusa poco meno di una settimana fa al play-in, certificati anche dai numeri. Anche se in mezzo alle cifre e alle statistiche, spesso e volentieri veritiere, certamente l’aver rivitalizzato l’ambiente biancorosso resta il risultato principale. E probabilmente il più importante. Sul fronte organizzativo il neonato Consorzio ha dato ossigeno e rivitalizzato il club, ponendo le fondamenta per una ricostruzione anche a livello societario che ora non può che essere portata avanti, per guardare con fiducia verso il futuro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa, una stagione da incorniciare. Difesa super, è mancato solo l’acuto finale

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