Pagelle Roma-Fiorentina 4-0 una difesa da incorniciare | Mancini Hermoso e Wesley a segno

La partita tra Roma e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore dei padroni di casa. La squadra romana ha segnato tre gol, con reti di Mancini, Hermoso e Wesley, dominando l'incontro dal primo minuto. La difesa della squadra giallorossa ha dimostrato solidità, mentre la Fiorentina non è riuscita a trovare la via del gol.

Terminata la partita tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi che annientano la Viola per 4-0 grazie alle reti di Mancini, Hermoso e Wesley. Qui di seguito le pagelle della compagine allenata da Gian Piero Gasperini: SVILAR: 6 Non viene praticamente mai chiamato in causa. NON IMPEGNATO. MANCINI: 7 Sblocca la partita con un grande colpo di testa e disputa una partita perfetta in fase difensiva. ATTACCANTE AGGIUNTO (dal 72? GHILARDI: SV ). NDICKA: 6 La Fiorentina difficilmente si fa vedere in avanti, ma più per demeriti della compagine Viola che per meriti veri e propri della retroguardia difensiva giallorossa. Una prestazione normale quella dell’ivoriano che, comunque, rimane una certezza.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Roma-Fiorentina 4-0, una difesa da incorniciare: Mancini, Hermoso e Wesley a segno Notizie correlate Fiorentina-Jagiellonia, le pagelle: Fagioli e Kean lasciano il segno. La difesa tutta in difficoltàFirenze, 26 febbraio 2026 – Lezzerini 5 - Astuto a non lasciarsi prendere dalla foga di intervenire su Pululu dopo pochi minuti, disinnescando il... Leggi anche: Roma-Cremonese: Wesley brucia le tappe, recuperati Hermoso e Koné Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere Roma-Fiorentina e tutto lo sport in tv del 4 maggio; Bologna-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen incontenibile, El Aynaoui brilla, Mancini e Ndicka insuperabili, Orsolini a corrente alternata, Castro non brilla; Roma-Fiorentina: orario e dove vederla in TV e streaming; Moise Kean salta Roma-Fiorentina per infortunio. I viola gli danno 4 giorni di permesso: La compagna sta per partorire. Diretta | Roma Fiorentina (risultato 4-0) video streaming tv: Pisilli si aggiunge alla festa! (4 maggio 2026)Diretta Roma Fiorentina streaming video tv, oggi 4 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultati live della partita di Serie A. ilsussidiario.net Roma-Fiorentina 4-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!63' - Cambio nella Roma: dentro El Shaarawy al posto di Koné. 58' - Niente, la Fiorentina proprio non ce la fa. Gosens allontana male, Malen dalla sinistra pennella ... firenzeviola.it MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! Serie A Roma-Fiorentina Stadio Olimpico Pre-partita dalle 19:15 Diretta testuale dalle 20:45 Le pagelle del match Tutte le dichiarazioni post gara #ASRoma #RomaFiorentin - facebook.com facebook