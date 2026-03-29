Juventus David premiato come miglior giocatore canadese del 2025

Da ilprimatonazionale.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan David è stato eletto miglior giocatore canadese del 2025. Il riconoscimento è stato assegnato in base alle sue prestazioni con la nazionale del Canada durante l’anno. La premiazione si basa sui risultati e sui contributi forniti sul campo nel corso del 2025.

Il riconoscimento Jonathan David  è stato premiato come migliore giocatore canadese del 2025 grazie alle ottime prestazioni con il Canada.  Nell’ultima stagione al Lille (20242025), Jonathan David si è confermato uno dei migliori attaccanti in Europa, segnando almeno 15 gol per il quarto anno consectutivo. David è stato un perno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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