Juventus David premiato come miglior giocatore canadese del 2025

Jonathan David è stato eletto miglior giocatore canadese del 2025. Il riconoscimento è stato assegnato in base alle sue prestazioni con la nazionale del Canada durante l’anno. La premiazione si basa sui risultati e sui contributi forniti sul campo nel corso del 2025.

Il riconoscimento Jonathan David è stato premiato come migliore giocatore canadese del 2025 grazie alle ottime prestazioni con il Canada. Nell’ultima stagione al Lille (20242025), Jonathan David si è confermato uno dei migliori attaccanti in Europa, segnando almeno 15 gol per il quarto anno consectutivo. David è stato un perno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, David premiato come miglior giocatore canadese del 2025 Articoli correlati Juventus Next Gen, David Puczka premiato come giocatore del mese in Serie C. L’annuncio e i complimenti del club – FOTODe Gea Juve, continuano le voci su un suo trasferimento a Torino: alla Fiorentina potrebbe andare questo calciatore bianconero Calciomercato Juve,... McKennie MVP Juve di gennaio, i tifosi scelgono il texano come miglior giocatore del mese. Ecco quando verrà premiatoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Recreating World's Best Goalkeeper Goals Altri aggiornamenti su Juventus David premiato come miglior... Discussioni sull' argomento Prestigioso premio per Jonathan David prima di Canada-Islanda: l'ironia dei tifosi della Juventus; Chi è David Puczka, il vice Cambiaso della Juventus che piace a Spalletti; Jonathan David batte un colpo in nazionale! Doppietta e messaggio a Spalletti, la Juve lo aspetta; Juventus, doppietta in nazionale per Jonathan David. Compagni alla #JUVE , avversari in Nazionale. Chi si qualificherà per il Mondiale La Turchia di #YILDIZ o il Kosovo di #ZHEGROVA #juventus #fifaworldcup2026 @juventus - facebook.com facebook Juventus, sezon sonunda 8 oyuncusuyla yollarini ayiracak. (Corriere dello Sports) Mattia Perin Michele Di Gregorio João Mário Andrea Cambiaso Filip Kostic Edon Zhegrova Lois Openda Jonathan David x.com