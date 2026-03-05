Jordan Parks eletto miglior difensore di febbraio nella Serie A Unipol 2025 26

Nella Serie A Unipol 202526, Jordan Parks, ala della Umana Reyer Venezia, è stato scelto come miglior difensore di febbraio. La sua prestazione si è distinta nel mese, portandolo a ricevere il riconoscimento di Best Defensive Player Pall-Ex. La decisione è stata annunciata ufficialmente e conferma il suo ruolo chiave in campo.

Durante il mese, Parks si è distinto per intensità, versatilità e la capacità di incidere su diverse fasi del gioco, offrendo solidità al sistema difensivo messo in campo da coach Spahija. La sua presenza in campo ha contribuito a mantenere elevati standard di rotazioni, letture degli scorsi passo e tenue efficacia nelle interruzioni delle trame offensive avversarie. Nel periodo osservato, Park? ha mostrato una serie di elementi fondamentali per la stabilità difensiva: coperture dinamiche sui cambiatori, recuperi decisivi e una presenza continua lungo la linea perimetrale. L'impegno in copertura delle bocche di fuoco avversarie ha permesso di limitare soluzioni offensive avversarie e di sostenere la transizione difensiva.