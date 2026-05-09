Andavo a 120 km h mi hanno tolto i punti | la norma sulla corsia centrale che pochi conoscono

Un argomento che torna spesso a far discutere sui social riguarda la gestione della corsia centrale sulle autostrade. In particolare, si parla di un caso recente in cui un automobilista, mentre viaggiava a 120 kmh, ha subito il ritiro dei punti dalla patente. La norma che regola questa situazione è poco conosciuta e suscita dibattiti tra chi la considera e chi ne sottolinea le implicazioni.

Il tema torna ciclicamente d'attualità sui social. E genera sempre discussioni animate. Parliamo della famigerata 'corsia centrale' delle autostrade, almeno laddove è presente. Non tutti sanno che se si viene sorpresi a viaggiare al centro senza effettuare sorpassi si può essere passibili di.🔗 Leggi su Today.it

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