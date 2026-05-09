Ancora truffe questa volta colpita Raute | portato via oro per 25 mila euro

Nella giornata di ieri a Trieste si sono registrati numerosi tentativi di truffa, con un episodio che ha portato al furto di oro per circa 25 mila euro. Si tratta di una serie di tentativi segnalati nel corso della giornata, con uno su quattro che si è concretizzato in successo per i malviventi. L’incidente più rilevante ha coinvolto un’operazione che ha portato via un’ingente quantità di oro.

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