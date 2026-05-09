Ancora truffe questa volta colpita Raute | portato via oro per 25 mila euro
Nella giornata di ieri a Trieste si sono registrati numerosi tentativi di truffa, con un episodio che ha portato al furto di oro per circa 25 mila euro. Si tratta di una serie di tentativi segnalati nel corso della giornata, con uno su quattro che si è concretizzato in successo per i malviventi. L’incidente più rilevante ha coinvolto un’operazione che ha portato via un’ingente quantità di oro.
Un tentativo su quattro è andato a buon fine. Parliamo della raffica di tentate truffe andate in scena a Trieste nella giornata di ieri 8 maggio. Da Altura, passando per la zona di piazza Oberdan, i malviventi hanno tentato tre distinti colpi in altrettante zone della città. Uno di questi, quello.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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