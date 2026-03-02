Truffa a Roma da 25 mila euro colpita una donna | così è stata raggirata da un finto maresciallo

A Roma, una donna anziana ha subito una truffa da 25.000 euro attraverso la tecnica del falso incidente. Un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver messo in atto questa truffa, fingendosi un maresciallo e ingannando la vittima. La vicenda è avvenuta nel centro della città, dove l’uomo ha convinto l’anziana a consegnare il denaro.

Finto maresciallo e finto avvocato hanno orchestrato una truffa ai danni di un’anziana, che si è vista sottrarre 25.000 euro in preziosi. L’episodio, avvenuto a Roma nel luglio 2025, è stato ricostruito dalla Polizia di Stato e ha portato all’arresto di un venticinquenne di origini partenopee, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il giovane, nel mese di luglio 2025, ha contattato telefonicamente la vittima, una donna anziana residente a Roma. Fingendosi un maresciallo dei carabinieri, l’uomo ha raccontato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, nel quale avrebbe investito mortalmente una madre con il suo bambino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euroI carabinieri della stazione di Rapallo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 65 anni, messo in atto con il cosiddetto...

Anziano truffato a Mantova per 10 mila euro da un finto funzionario della polizia postale, fermata una donnaUn pensionato è stato raggirato con una truffa telefonica che ha portato al trasferimento di oltre 10.

