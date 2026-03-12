La polizia di Stato è intervenuta martedì su quattro segnalazioni di truffe rivolte ad anziani di oltre 80 anni. In due casi, gli agenti sono riusciti a fermare i tentativi di truffa grazie alla prontezza delle vittime, che hanno chiamato il numero di emergenza 112 dopo aver insospettito le situazioni. Gli interventi hanno coinvolto persone anziane che si trovavano nel mirino dei truffatori.

Quattro truffe ai danni di anziani: ma due colpi vengono sventati. La polizia di Stato è intervenuta, martedì, su quattro interventi per segnalazioni di truffe, di cui due sono stati sventati grazie all’attenzione delle vittime che, insospettite, hanno chiamato il numero di emergenza 112. Il primo episodio è stato nella mattinata in via Beniamino Gigli, dove una donna di 85 anni è stata avvicinata all’interno del suo garage da un uomo che, fingendosi tecnico dell’acqua, l’ha convinta a farlo entrare in casa. Poco dopo, si è presentato un altro soggetto, che si è finto appartenente all’Arma dei carabinieri: ha detto di dover controllare tutti i gioielli presenti nell’abitazione a seguito di una segnalazione di furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziani ancora una volta nel mirino. Sventate due truffe a ultra80enni

Articoli correlati

Leggi anche: Tentativi di furto e truffe: anziani nel mirino in via Aleardi

Allarme truffe, anziani nel mirino. Donna consegna denaro e oroRecenti episodi di truffa, o tentativi di raggiri, sono stati registrati nel comprensorio del Trasimeno e in particolare a Magione e Castiglione del...

Tutti gli aggiornamenti su Anziani ancora una volta nel mirino...

Temi più discussi: Anziani ancora una volta nel mirino. Sventate due truffe a ultra80enni; Tre arrestati dalla polizia stradale; Saltano i posti di sollievo nelle Rsa, anziani lasciati soli d'estate con le badanti in ferie; Truffa a Trieste, finto carabiniere deruba 80enne in casa.

Truffate un'85enne e una pensionata di 89 anni dai finiti carabinieri, i militari (quelli veri): «Non chiediamo mai soldi e gioielli»PORDENONE - Una telefonata improvvisa, la voce di un presunto carabiniere e una storia costruita per seminare paura. Ancora una volta gli anziani diventano il bersaglio dei truffatori, che ... ilgazzettino.it

Anziana truffata da finto avvocatoAl telefono ha chiesto soldi, 4 mila euro, per rimettere in libertà il figlio. La donna, poi, ha avuto un lieve malore ... rainews.it

“OLTRE LE DISTANZE”, a Troia il progetto per assistere 100 anziani non autosufficienti con tecnologia e telemedicina - Video - facebook.com facebook

Finti finanzieri e tecnici dell’acqua, le truffe sventate da due anziani: “Ora chiamiamo il 112” x.com