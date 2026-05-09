Si torna a discutere della vicenda Cave di Casorezzo con una nuova decisione del Consiglio di Stato. La sentenza ha stabilito che al Comune devono essere corrisposti 100mila euro. La vicenda, che sembrava ormai conclusa, si riapre con questa pronuncia giudiziaria. La questione riguarda una disputa legale tra le autorità comunali e altri soggetti coinvolti nella gestione della cava.

Si torna a parlare della vicenda Cave di Casorezzo. Il capitolo che sembrava ormai chiuso definitivamente da qualche anno si riapre con la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto dà ragione al Comune di Casorezzo in merito ai mancati ripristini ambientali previsti dalla convenzione 2002 nella zona al confine tra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo. La Solter e la Ecoter dovranno versare centomila euro al Comune di Casorezzo come risarcimento danni morali ed esistenziali "provocati dalla grave situazione di degrado (si legge nel comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale di Casorezzo) che ha subito l’area della ex cava" a causa del mancato adempimento delle prescrizioni richieste.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora luci sulla Cava di Casorezzo. La sentenza del Consiglio di Sato: al Comune vanno 100mila euro

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Impianto a biometano a Capaccio: il Comune impugna la sentenza del TAR davanti al Consiglio di StatoIl Comune di Capaccio Paestum non si arrende sulla vicenda dell'impianto a biometano e porta la battaglia legale in appello.

Luci d'Artista, il Commissario accelera: ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euroIl Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per la XXI edizione di “Luci d’Artista”, l’attesa manifestazione natalizia che ogni anno...