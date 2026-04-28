Luci d' Artista il Commissario accelera | ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euro

Il Comune di Salerno ha dato il via libera al progetto esecutivo per la ventunesima edizione di “Luci d’Artista”, una delle principali manifestazioni natalizie della città. Il progetto, del valore di circa 2 milioni e 750 mila euro, prevede l’allestimento delle luminarie e delle installazioni luminose che durante il periodo natalizio attirano numerosi visitatori. L’approvazione del piano è arrivata in tempi rapidi, con il Commissario che ha dato l’ok all’intero programma.

Il Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per la XXI edizione di “Luci d’Artista”, l’attesa manifestazione natalizia che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Il via libera è arrivato dal commissario straordinario Vincenzo Panico, che ha agito con i poteri della giunta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Luci d’Artista: 2,7 milioni per l’evento del 2026Nel cuore pulsante della Campania, l’edizione 2026/2027 di Luci d’Artista prende forma grazie a una collaborazione strategica tra il territorio e la... Leggi anche: Il Mattino: “Napoli accelera per Euro 2032: oggi il vertice Figc-Comune sul progetto Maradona” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Luci d'Artista 2026/2027: il Viadotto Gatto si accende con nuove scenografie luminose; Salerno, via alla gara per Luci d’Artista: promosso il progetto; Gallarate prende colore con le luci d’artista. Le prove generali in centro; Luci d’Artista 2026/2027, illuminati anche i piloni del Viadotto Gatto. Luci d'Artista, il Commissario accelera: ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euroL’iniziativa rientra nel Piano Strategico per la Cultura ed è finanziata attraverso l’accordo di coesione della Regione Campania. Le risorse derivano in particolare dalla delibera CIPESS n.70/2024, ne ... salernotoday.it Luci d’Artista 2026/’27, dal commissario prefettizio disco verde al progetto esecutivoStampaIl Comune di Salerno, infatti, ha dato il via libera al progetto esecutivo dell’edizione numero 21 di Luci d’Artista: ora potrà scattare la gara d’appalto – come riporta, anche in prima pagina, ... salernonotizie.it Case a luci rosse sotto il Vesuvio: «Da 400 a 600 euro a prostituta» facebook Ci sarebbe anche una donna, con un passato "a luci rosse", tra i sabotatori del Nord Stream 2. Freya, come viene chiamata dal giornalista investigativo del Wall Street Journal Bojan Pancevski, che l'ha resa nota, e che viene intervistato oggi dalla Bild, era tra i x.com