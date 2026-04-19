Impianto a biometano a Capaccio | il Comune impugna la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato

Il Comune di Capaccio Paestum ha annunciato di aver presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar riguardante l’impianto a biometano. La questione riguarda una sentenza che ha respinto le istanze del Comune, e ora si prosegue con un'ulteriore fase legale. La disputa riguarda le autorizzazioni e le autorizzazioni ambientali dell’impianto, che si trova nel territorio comunale.

Il Comune di Capaccio Paestum non si arrende sulla vicenda dell'impianto a biometano e porta la battaglia legale in appello. La giunta ha infatti deliberato ufficialmente l'autorizzazione a proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la recente pronuncia del Tar di Salerno, che aveva.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tar dà ragione al Comune: stop all’impianto di biometanoSi chiude, almeno per ora, con una netta vittoria per il Comune di Sessa Aurunca il braccio di ferro giudiziario relativo alla realizzazione di un... Biometano a Ponte Caldaro: il Comune di Narni si associa al ricorso della Regione al Consiglio di StatoL'Ente si era già costituito in giudizio nel procedimento di primo grado davanti al Tar Umbria in merito al progetto dell’impianto di biometano a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Impianto a biometano a Capaccio: il Comune impugna la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato; Rovigo, il Tar boccia il progetto dell'impianto di biometano a Sarzano; Tar dà ragione al Comune: stop all’impianto di biometano; Sessa Aurunca. Impianto biometano, la societa' proponente fa ricorso al Tar ma viene respinto: il tribunale amministrativo da ragione al Comune. Verona, dai giudici via libera al biometano: «L’impianto non è incompatibile»È stato respinto in toto il ricorso depositato lo scorso 22 aprile dai Comuni di Salizzole, Nogara e Sanguinetto, al Consiglio di Stato, contro il progetto per un impianto di biometano a Concamarise ... corrieredelveneto.corriere.it Impianto biogas a La Martella, Confapi pronte a ricorrere al Consiglio di StatoLa realizzazione di un impianto di produzione di biogas nell'area industriale La Martella di Matera danneggerebbe le aziende insediate nella zona a causa del rilevante impatto ambientale, con ... ansa.it Requisiti di gara e esperienze analoghe: il Consiglio di Stato limita le esclusioni | LavoriPubblici https://share.google/uE3KrWzSjywpgwpc4 Requisiti di gara e esperienze analoghe: il Consiglio di Stato limita le esclusioni | LavoriPubblici Requisiti di gara e esp facebook Saltata la separazione delle carriere, si potrebbero almeno separare i magistrati dai loro parenti. L’auspicio sorge spontaneo guardando a ciò che sta accadendo, lontano dai riflettori, al tribunale di Bergamo. Pochi giorni fa la Quinta commissione del Csm ha x.com