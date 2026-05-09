Anche l’attività di The Butcher si unisce alla solidarietà nei confronti di Tommaso Nozzolini, il vigile del fuoco volontario che ha perso la propria abitazione durante l’incendio sul Monte Faeta. In quel momento, Nozzolini si trovava in servizio, impegnato a domare le fiamme. La vicenda ha suscitato numerosi messaggi di sostegno sui social media, mostrando vicinanza alla famiglia del vigile.

Continua la solidarietà social per Tommaso Nozzolini, il vigile del fuoco volontario che ha perso la casa durante il terribile incendio sul Monte Faeta, mentre lui stesso era impegnato a combattere le fiamme. Dopo la raccolta fondi lanciata online su GoFundMe, che ha già raggiunto quota oltre 50mila euro dei 70mila fissati come obiettivo, arriva anche l’iniziativa organizzata da The Butcher, la ristomacelleria di Lorenzo Cini ad Agnano, realtà che conta oltre 50mila follower sui propri canali social. Con un video pubblicato online, Cini ha annunciato una cena di beneficenza in programma mercoledì 13 maggio, dalle 19.30, alla ristomacelleria. L’intero ricavato sarà devoluto a Nozzolini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anche The Butcher scende in campo per la casa distrutta di Nozzolini

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