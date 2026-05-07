Nell’ambito sportivo, un allenatore ha commentato l’avvio della partita dicendo che la curva ‘Marco Piccoli’ scende in campo e che quest’anno sono nomadi a casa propria. Ha aggiunto che da quel momento si dovrà creare il clima derby, sottolineando l’importanza di far sentire ai giocatori tutto il valore della stagione appena conclusa, caratterizzata da impegno e determinazione fino all’ultimo secondo.

"Da oggi deve iniziare il clima derby. Dobbiamo far sentire a questi ragazzi ciò che meritano per la stagione che hanno disputato, sputando sangue su ogni pallone e lottando fino all’ultimo secondo. La differenza la faremo noi". La curva "Marco Piccoli", che ieri ha pubblicato un appello sui suoi social, sta entrando decisamente in clima playoff. Stufi di "polemiche, accuse e continue ricerche di colpevoli, ma ben poco di costruttivo a sostegno dei nostri ragazzi" ribadiscono che "la nostra linea è appesa ogni domenica in gradinata e oggi la ribadiamo ancora una volta: fuori la politica dalla Vuelle". Sull’argomento del giorno, il palas negato ai biancorossi, aggiungono "anche quest’anno saremo nomadi a casa nostra, calpestati da chi dimostra di non avere il minimo rispetto per chi segue questi colori ovunque".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E adesso la curva ’Marco Piccoli’ scende in campo: "Anche quest’anno siamo nomadi a casa nostra"

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