La Francia sta vivendo un momento di grande entusiasmo per il ciclismo, con un rinnovato interesse verso il movimento. Recentemente, anche il presidente del paese ha deciso di intervenire pubblicamente sulla questione, scendendo in campo per sostenere questa passione. Da anni si parla di talenti emergenti e di sfide che il settore deve affrontare, con un clima di attesa e speranza diffuso tra gli appassionati.

Roma, 14 aprile 2026 - Mai la Francia, ormai da decenni, aveva sognato così tanto la rinascita del movimento ciclistico: ci sono stati dei talenti più o meno incompiuti, frenati da diversi problemi e forse anche dal peso stesso delle aspettative. Oggi è il turno di Paul Seixas, l'enfant prodige che per il momento non solo non sta tremando ma addirittura sta facendo smuovere un intero Paese: a cominciare da Emmanuel Macron. La posizionee di Macron su Seixas. Il Presidente della Repubblica per la verità non è nuovo a 'incursioni' nel mondo dello sport per dare consigli a dei fuoriclasse di restare 'a casa': era accaduto nel 2022 quando, passando al calcio, suggerì a Kylian Mbappé di non lasciare il Paris Saint-Germain, cosa che poi sarebbe avvenuta un paio di anni dopo per volare al Real Madrid.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Francia pazza di Paul Seixas: anche Macron, che scende in campo

L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite.

Paul Seixas riporta la Francia a vincere una gara a tappe WorldTour dopo quasi diciannove anniQuella di ieri e stata una giornata storica non solo per Paul Seixas, ma per tutta la Francia ciclistica.

Si parla di: Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del Toro.

La Francia pazza di Paul Seixas: anche Macron, che scende in campoSecondo Eurosport Spagna, il Presidente della Repubblica a margine del Giro dei Paesi Baschi 2026 avrebbe contattato i vertici della Decathlon CMA CGM: nel mirino la permanenza del classe 2006 ... sport.quotidiano.net

Paul Seixas's crazy France: Macron also takes to the fieldAccording to Eurosport Spain, the President of the Republic, on the sidelines of the 2026 Tour of the Basque Country, contacted the top management of Decathlon CMA CGM: the permanence of the 2006-born ... sport.quotidiano.net