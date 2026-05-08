Una sentenza della Corte del Commercio Internazionale ha dichiarato illegali i dazi del 10% imposti a livello globale. Questa decisione rappresenta un ulteriore colpo alle politiche commerciali adottate dall’ex presidente, noto per aver promosso dazi come strumento principale. La decisione arriva dopo un giudizio che ha analizzato la legittimità delle tariffe, evidenziando come queste siano considerate non conformi alle norme internazionali vigenti.

La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi globali del 10%. Altro schiaffo a Trump I dazi erano da sempre il suo pallino. E ora Donald Trump deve fare i conti con un’altra sonora bocciatura, arrivata dalla Corte del Commercio Internazionale che ha dichiarato illegali i dazi globali del 10%. Erano stati imposti dal presidente americano dopo che, a febbraio, la Corte Suprema aveva già bocciato le tariffe annunciate nell’aprile 2025, nel cosiddetto “giorno della Liberazione”. Secondo il Financial Times, la Corte ha stabilito che i dazi imposti ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974 sono “illegittimi”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Un altro schiaffo a Trump: illegali anche i dazi al 10 per cento

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