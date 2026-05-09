ANAC | serve un nuovo CIG anche per proroghe e provvedimenti di emergenza

L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato che è necessario ottenere un nuovo Codice identificativo gara (CIG) anche in presenza di proroghe dei servizi o provvedimenti di emergenza. La comunicazione è stata diffusa attraverso una FAQ pubblicata nella sezione dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici. La norma si applica indipendentemente dalla natura dell'intervento o dalla durata delle proroghe.

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Con una FAQ pubblicata nella sezione dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici, ANAC chiarisce che anche nei casi di proroga del servizio o di provvedimenti di emergenza è necessario acquisire un nuovo Codice identificativo gara (CIG). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Psicologo scolastico: quando serve il CIG e quando no. I chiarimenti ANACNel caso di affidamento dell’incarico a uno psicologo scolastico, è fondamentale distinguere tra incarico professionale e appalto di servizi, poiché... Ponte, l'Anac: "Serve nuova gara". Ciucci: "Lavori al via entro fine 2026"Nuovo capitolo nella storia infinita del Ponte sullo Stretto, con un botta e risposta tra l'Anac e la società Stretto di Messina che riaccende il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gare, nel Fascicolo virtuale entra anche la verifica del contributo Anac; Nuovo bando tipo 1 ANAC/2026 per servizi e forniture; Appalti pubblici, ANAC aggiorna i bandi tipo: obbligo di dichiarare l’uso dell’IA e nuovo schema per servizi di ingegneria; Secondo approfondimento ANCE sul Manuale SOA 2025: Requisiti di carattere speciale. Ponte, l'Anac: Serve nuova gara. Ciucci: Lavori al via entro fine 2026Nuovo capitolo nella storia infinita del Ponte sullo Stretto, con un botta e risposta tra l'Anac e la società Stretto di Messina che riaccende il confronto sull'opera. Nel corso delle audizioni ... ilgiornale.it Anac, affidamenti diretti ormai al 95%. La corruzione s’è fatta sempre più insidiosa e sfuggenteROMA – L’esplosione degli affidamenti diretti per servizi, forniture e consulenze, arrivati ormai al 95% delle acquisizioni totali. La disparità di genere negli appalti Pnrr, nonostante le norme a ... repubblica.it ANAC comunica l’aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), con nuova documentazione e funzionalità dedicate alle verifiche nelle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici. x.com