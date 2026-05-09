ANAC | serve un nuovo CIG anche per proroghe e provvedimenti di emergenza
L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato che è necessario ottenere un nuovo Codice identificativo gara (CIG) anche in presenza di proroghe dei servizi o provvedimenti di emergenza. La comunicazione è stata diffusa attraverso una FAQ pubblicata nella sezione dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici. La norma si applica indipendentemente dalla natura dell'intervento o dalla durata delle proroghe.
Con una FAQ pubblicata nella sezione dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici, ANAC chiarisce che anche nei casi di proroga del servizio o di provvedimenti di emergenza è necessario acquisire un nuovo Codice identificativo gara (CIG). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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